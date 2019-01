Tausende Euro Schaden durch Sprayer in Bad Ischl

Die zunächst unbekannten Täter hatten in insgesamt 27 Fällen in Bad Ischl die Schriftzüge „TGB zeko“ bzw. „TGB“ an die Fassaden von Mehrparteienhäusern, öffentlichen Gebäuden, einer Schule, dem Bahnhof und der Kirche in schwarzer Farbe aufgesprüht. Einem aufmerksamen Passanten ist zu verdanken, dass die Verursacher ausgeforscht werden konnten.