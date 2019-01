Fulminantes Neujahrskonzert mit Maestro Thielemann

Jahrelang wurde spekuliert, gewartet, gehofft. Am Dienstag war es so weit: Christian Thielemann hat sein Debüt beim Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker bestritten und alle Erwartungen erfüllt. Der Deutsche gab am Pult im Goldenen Saal des Musikvereins den Kapellmeister und vereinte gediegene Traditionspflege mit intellektuellem Esprit. Weltweit wurde mitgefeiert. Auch die Polit-Prominenz, darunter Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Sebsatian Kurz und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, war zahlreich erschienen.