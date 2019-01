Messerattacke auf Ehemann

In einer Wohnung in Saalfelden (Pinzgau) ist am Montagabend kurz nach 21.00 Uhr ein Streit zwischen zwei alkoholisierten Ehepartnern eskaliert. Dabei soll die 59-jährige Frau ihrem 60-jährige Gatten offenbar ohne Vorwarnung mit einem Messer in den Bauch gestochen haben. Der verletzte Mann wurde von der Rettung in das Krankenhaus Zell am See gebracht.