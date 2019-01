Frau blutüberströmt am Gehsteig aufgefunden

Ein Passant ist in Wien-Margareten auf eine blutüberströmte, am Gehsteig sitzende Frau gestoßen. Die 25-Jährige war mit „erheblicher Brutalität“ am Kopf und im Gesicht lebensgefährlich verletzt worden, berichtete die Polizei. Von dem oder den Tätern fehlt bislang jede Spur ...