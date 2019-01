Das war nichts! Kraft stürzt ab, Kobayashi siegt

Das war nichts! Stefan Kraft, in Oberstdorf noch Dritter, muss seine Hoffnungen auf einen Spitzenplatz in der Gesamtwertung der 67. Vierschanzentournee schon nach der zweiten Konkurrenz begraben. Der 25-jährige Weltmeister schied am Neujahrstag in Garmisch-Partenkirchen wie im Vorjahr schon im ersten Durchgang aus. Gewonnen hat das Neujahrsspringen Oberstdorf-Sieger Ryoyu Kobayashi (JPN) vor Markus Eisenbichler (GER) und Dawid Kubacki aus Polen. Bester ÖSV-Mann in der Tournee ist damit vor dem dritten Bewerb am Freitag in Innsbruck Daniel Huber als Zehnter - er belegte am Dienstag Rang 15.