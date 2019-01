Illegaler Rave: Polizisten von Gästen attackiert

Eine Rave-Party in einem leer stehenden Gebäude ist in der Silvesternacht in Wien-Mariahilf beim Einschreiten der Polizei eskaliert: Einige der feiernden 30 bis 40 Personen attackierten die Beamten, ein Uniformierter wurde am Kopf verletzt. Einem Polizisten wollte man die Dienstwaffe entreißen. Offenbar geflüchtete Raver beschädigten drei Funkwagen erheblich.