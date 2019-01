Baby nach Gasexplosion aus Trümmern geborgen

Präsident Wladimir Putin war am Silvesterabend in die Industriestadt etwa 1400 Kilometer östlich von Moskau gekommen. Er informierte sich über die Rettungsarbeiten und sprach in einem Krankenhaus mit Verletzten. In russischen Wohnhäusern kommt es immer wieder zu Gasexplosionen. Magnitogorsk gilt wegen seiner Stahlindustrie und Metallurgie als eine der am stärksten verschmutzten Städte weltweit.