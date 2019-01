Zu Neujahr werden weltweit 395.000 Kinder geboren

Am Neujahrstag werden laut Schätzungen des Kinderhilfswerks UNICEF weltweit 395.000 Babys geboren, jedes vierte davon in Südasien. Auf Fidschi im Pazifik kam höchstwahrscheinlich das erste Baby 2019 zur Welt, in den USA mutmaßlich das letzte Neujahrskind, teilte der United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) mit Sitz in New York mit.