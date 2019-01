Traumstart! Erster Weltcupsieg für Marco Schwarz

Hirscher: „Zu viel riskiert“

„Ich habe den Start im ersten Run gegen die Wand gefahren und im zweiten dann zu viel riskiert“, sagte Hirscher, der allerdings mit seinen Fahrten zufrieden war. Weil die Flaggen etwas tiefer gesetzt waren, sei es mit dem Cross-Blocking auch besser gegangen. Im Gesamtweltcup baute Hirscher seine Führung aus, da seine - vor Oslo - ersten fünf Verfolger nicht am Start waren und der Norweger Henrik Kristoffersen in der Auftaktrunde ausschied. „Aber ich denke, es war besser als voriges Jahr“, sah auch Kristoffersen einen Fortschritt. Er war in den jüngsten vier City Events viermal Neunter und am Dienstag Elfter. Wie Hirschbühl scheiterte auch Manuel Feller an seiner Auftakthürde, die Ryding hieß.