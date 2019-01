Villach: Brutaler Ungar verprügelte zwei Senioren

Der in Villach lebende 20-Jährige war gegen halb zwei Uhr in der Früh in der Stadt plötzlich ausgerastet. Völlig grundlos versetzte er einem 72-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht und dessen Begleiterin (78) auf den Oberarm. Der Villacher wurde verletzt; die Frau blieb unversehrt.