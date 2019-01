1000 Feiernde: Polizei löste Silvester-Party auf

Am Dienstag um 3 Uhr wurde die Polizei wegen einer Lärmerregung in die Bachlechnerstraße in Innsbruck gerufen - und zwar zum Gebäude, wo bis vor wenigen Monaten das Bauhaus zu finden war. Als sie dort ankamen, trauten sie ihren Augen kaum: In einem Gebäude feierten rund 1000 Personen eine nicht genehmigte Party.