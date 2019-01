Neues Rekordtief: „Nur“ 400 Verkehrstote 2018!

Mehr Tote in Oberösterreich, Niederösterreich, Tirol und Vorarlberg

Eine Zunahme der Zahl an Verkehrstoten gab es in Niederösterreich (plus sechs), Oberösterreich (plus 14), Tirol (plus sieben) und Vorarlberg (plus zwei). In Kärnten blieb die Zahl unverändert, in Wien gab es einen Rückgang (minus vier). Burgenland, Salzburg und die Steiermark verzeichneten im Jahr 2018 die bisher niedrigsten Zahlen an Verkehrstoten seit 50 Jahren.