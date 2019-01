Kugelbombe reißt Innviertler (17) in den Tod

Bombenrohr detoniert

Schwer verletzt wurde in Oberösterreich zudem ein 20-Jähriger in Schärding, wo ein sogenanntes Bombenrohr - daraus werden mit Treibladungen Kugelbomben in den Himmel geschossen - am Boden explodierte. Der junge Innviertler erlitt Verletzungen an beiden Händen und im Gesicht. In Klaffer am Hochficht erwischte es einen 36-jährigen Mühlviertler an der linken Hand: Ein Böller detonierte zu früh und zerriss zwei Finger, die teilweise amputiert werden mussten. Ein neunjähriger Bub aus Wien beobachtete mit seinen Eltern von einem Hotelbalkon in Gosau aus das Feuerwerk, als ihm ein Holzstab einer über den Urlaubern explodierten Rakete auf den Kopf fiel. Das Kind erlitt eine Platzwunde auf der Stirn und wurde im Bad Ischler Spital genäht.