Darts-WM: Mit dem Pokal will er vor den Altar

„Das wird ein phänomenales Finale. Ich habe eine großartige Bilanz gegen ihn, freue mich“, kündigte Michael van Gerwen im Anschluss an seinen 6:1-Halbfinalsieg gegen Gary Anderson an. Denn „Mighty Mike“ ist am Dienstag in London gegen Michael Smith der große Favorit. Seit fünf Jahren führt der Niederländer die Weltrangliste an, bei der WM hatte er keine Probleme, nimmt den dritten Titel ins Visier.