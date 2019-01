Marcel Hirscher: „Ich bin ganz klarer Außenseiter“

Matt war vor einem Jahr in Oslo Zweiter, ist mit seinen 1,85 Metern auch ein ziemlicher „Riegel“. „Die Zeit des Keksefutterns und Erholens ist vorbei. Jetzt geben wir wieder Gas“, sagt Matt. Der als Dritter in Madonna ebenso auf dem Podest stand wie der zweitplatzierte Schwarz. Der sich vornimmt: „Das Jahr 2019 so beginnen, wie es 2018 aufgehört hat!“