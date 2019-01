Maltschacher See: Silvester in Ruhe und Frieden

Ohne Knallerei, dafür aber im idyllischen Fackelschein wandern Tausende rund um den Maltschacher See ins neue Jahr hinein. Der 13. Silvesterpfad mit diesmal elf Stationen lockte wieder Familien mit Kindern, aber auch Hundebesitzer an. Die Besucher genießen die herrliche Silvesteridylle rund um den See. Die Silvester-Wanderer kommen aus vielen Ländern; am weitesten angereist war eine Gruppe aus Brasilien.