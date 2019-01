Friedenslicht löste Brand auf Terrasse aus

Technischer Defekt bei Heizung

Ausrücken musste die Feuerwehr auch in Wels, wo eine Müllinsel und - ausgelöst durch Feuerwerkskörper -eine Wiese brannte. In Enzenkirchen stand ein Heizraum in Flammen (Foto). Ursache war ein technischer Defekt an der Rückbrandklappe der Hackschnitzelheizung.