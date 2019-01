Falsche „Frau“ gewann Seekirchner Silvesterlauf

Auch nicht schlecht: Obwohl der Nachwuchs unmittelbar vor der Tür steht, ließ sich Triathlet Lukas Hollaus den 14. Leimüller Silvesterlauf in Seekirchen nicht entgehen. Obwohl ihm der Wintereinbruch zu schaffen machte. „Als Triathlet ist man nicht unbedingt adjustiert für sowas. Ich musste in jeder Kurve aufpassen, dass ich nicht ausrutsche“, meinte der 32-jährige Niedernsiller im Anschluss an seinen bereits fünften Sieg. Den der Papa in spe relativ ungefährdet in 17:49 Minuten einfuhr, 44 Sekunden vor Trainingspartner Lukas Pertl und eine Minute vor dem 2012er Sieger, Robert Gruber aus Hof.