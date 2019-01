ÖSV-Adler in Garmisch-Quali ohne Chance

Auf Stefan Kraft wartet gleich am Neujahrstag die erste große sportliche Herausforderung 2019. Denn der Vortages-Dritte von Oberstdorf kam mit der Olympia-Schanze in Garmisch-Partenkirchen in der Qualifikation am Montag noch nicht gut zurecht - eine Steigerung am 1. Jänner ist nötig, um die Chance auf den angepeilten Tournee-Spitzenplatz zu wahren.