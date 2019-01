Helikopter touchiert längste Seilrutsche der Welt

Ein Rettungseinsatz in den Vereinigten Arabischen Emiraten hat für vier Menschen mit dem Tod geendet: Der Hubschrauber befand sich auf einem Rettungsflug, als er am vergangenen Samstag in der Bergregion im Nordosten des Landes abstürzte (siehe Video oben). Für die Crewmitglieder kam jede Hilfe zu spät. Wie nun im Internet veröffentlichte Aufnahmen des Absturzes zeigen, hatte der Pilot des Rettungshubschraubers die Kabel der an einem Berg gespannten längsten Seilrutsche der Welt übersehen und war mit dem Fluggerät touchiert.