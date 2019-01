Schlechtes Wetter rettet die Wasserversorgung

Das „schlechte Wetter“ seit Mitte Dezember hat auch seine gute Seite: Die Grundwassermessstellen in Oberösterreich zeigen - bis auf jene in Esternberg und Wappeltsham (in Eberschwang) - Entwarnung an. Die Wasserversorgung ist gerettet. Die Spiegel steigen, auch in den ausgetrockneten Bächen fließt wieder Wasser.