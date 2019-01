Adi Hütter für „Bild“ bester Trainer der Hinrunde

Der Vorarlberger Adi Hütter ist für die Reporter der „Bild am Sonntag“ der beste Trainer in der Hinrunde der deutschen Bundesliga. Der Coach von Eintracht Frankfurt erhielt einen Notendurchschnitt von 2,47 und war in der erstmals durchgeführten Wahl die Nummer eins vor Ralf Rangnick (2,52/Leipzig) und Lucien Favre (2,58/Dortmund).