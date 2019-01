Ostbande schlug in Park-and-Ride zu

In der Park-and-Ride-Anlage in Parndorf schlugen bisher unbekannte Täter gleich mehrfach zu. Zunächst brachen sie bei einem Mercedes eine Seitenscheibe auf und durchwühlten das Inneres des Fahrzeuges. Ob etwas gestohlen wurde, war vorerst allerdings unklar, da sich der Besitzer des Wagens auf Urlaub befand. Vermutlich die gleichen Kriminellen bockten auch einen Seat Ibiza mit Steinen auf und montierten dann die Räder samt Felgen ab. Sogar die Radmuttern nahmen die frechen Diebe mit. In einem weiteren Fall dürften die skrupellosen Verbrecher allerdings von Autofahrern gestört worden sein.