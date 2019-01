„Dieser Einsatz war für alle lebensgefährlich!“

Wanderer im Risikogebiet

Doch da löste sich schon eine gewaltige Lawine und riss eine 33-Jährige etwa 100 Meter weit mit - bis sie an der Schneeoberfläche an einem Baum hängen blieb. Ihre Bekannten riefen sofort um Hilfe, was sich aber schwierig gestaltete, da sie weder Deutsch noch Englisch sprechen. „Per Handy schickte einer von ihnen dann eine Standortbestimmung. Als wir diese bekommen hatten, wussten wir sofort: Das ist absolutes Risikogebiet, ein Grat, wo der Wind mit bis zu 100 km/h bläst“, berichtet Markus Raich, der Einsatzleiter der Bergrettung Altaussee.