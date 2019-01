Lkw kam auf Pyhrnautobahn von der Straße ab

Schneechaos in der Obersteiermark! Die A 9 Pyhrnautobahn war am Silvestertag aufgrund der weißen Massen kaum mehr zu erkennen. Im dichten Wintertreiben war beim Walder Tunnel ein Sattelschlepper von der Straße abgekommen, die Feuerwehr Gaishorn am See rückte aus. Für die Aufräumarbeiten musste die Autobahn gesperrt werden. Verletzt wurde niemand.