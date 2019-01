87 Prozent der Tiroler sehen das Jahr 2019 positiv

Verkehr und Wohnen an oberster Stelle

Was sind aus Sicht der Tirolerinnen und Tiroler die wichtigsten Themen? Da liegen nach wie vor Verkehr (40%) und Wohnen (37%) an unangefochtener erster Stelle. Dahinter: Natur- und Umweltschutz (25%), Gesundheit und Pflege (24%). Das Flüchtlings- und Integrationsthema ist nur für 16% wichtig. Danach folgen noch die Bereiche Bildung (14%), Familie und Kinderbetreuung (13%), Arbeitsmarkt (11%) sowie Wirtschafts-Standort (8%) und das Thema Energie (6%).