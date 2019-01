Vor 60 Jahren brauste „Luna 1“ am Mond vorbei

Sonde ebnete Weg für später Flüge zum Mond

Aus Sicht der Sowjets ebnete die kugelförmige Metallsonde mit ihren vielen Messgeräten den Weg für spätere Flüge ins All. „Die Mission ermöglichte es, die Technologie des Flugs zum Mond zu verstehen und für spätere Flüge zu vervollkommnen.“ So gelang der Sowjetunion am 13. September 1959 mit „Luna 2“ die erste harte Landung auf dem Mond. Auch mit der ersten sanften Landung einer Raumsonde auf dem Mond am 31. Jänner 1966 gingen die Sowjets in die Geschichtsbücher ein. „Luna 9“ funkte damals Panorama-Bilder von der Landestelle zur Erde.