Steilflug: Wenn „Wilde“ ins Netz gehen

Gestartet hat sie 2016; mittlerweile zählt „We go wild“ zu den am schnellsten wachsenden Fitness-Communities im deutschsprachigen Raum. 90 Prozent der Leser kommen aus Deutschland und die meisten sind weiblich. Das Erfolgsrezept: „Jeden Tag geht ein neuer Beitrag online und die Sozialen Netzwerke werden genauso regelmäßig bespielt“, erklärt die Online-Expertin. Auch eine eigene App mit Workouts haben sie entwickelt. Dabei wird auf Alltagstauglichkeit geachtet. Kulterer: „Rezepte und Trainings sollen einfach sein und Spaß machen.“ Passend zu den Weihnachtsfeiertagen gibt es also Sporttipps oder für diejenigen, die eher auf Genuss als Schweiß aus sind, Keksrezepte.