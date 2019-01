Auto stürzt 70 Meter ab und landet in Bachbett

Vier Verletzte, unter ihnen ein vierjähriges Mädchen - so lautet die Bilanz nach dem 70-Meter-Absturz eines Geländewagens am Sonntag in Salzburg. Der Wagen landete nahe Großarl-Ellmau in einem Bachbett, die Insassen konnten sich selbst aus dem Wrack befreien. Die Feuerwehr barg den Pkw.