Alkolenkerin fuhr in Schlangenlinien durch Stadt

Obwohl sie mit Freunden gleich mehrere Gläser Wein getrunken hatte, setzte sich eine Einheimische (21) in Salzburg am Sonntag gegen Mitternacht noch hinters Steuer, um nach Hause zu fahren. Die Lenkerin fiel schließlich zwei Polizisten, die mit dem Dienstwagen Streife fuhren, auf, weil sie in Schlangenlinien unterwegs war. Die Beamten konnten die junge Frau in der Auerspergstraße anhalten. Der Alkotest ergab 1,22 Promille. Die Salzburgerin musste den Führerschein und den Autoschlüssel abgeben.