Bursch rast bei Flucht in parkendes Auto: Frau tot

Unfassbares Unfalldrama in Deutschland: Auf der Flucht vor der Polizei ist ein 18-Jähriger Fahrer, der ohne Führerschein unterwegs war, auf einem Parkplatz in ein geparktes Auto gekracht (siehe Video oben). Dabei kam eine Frau aus Düsseldorf, die in dem parkenden Wagen saß, ums Leben. Der zehn Jahre alte Sohn der 39-Jährigen wurde bei dem Zusammenprall ebenfalls verletzt.