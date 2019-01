Diebin behob 4000 Euro mit gestohlenen Karten

Eine bislang unbekannte Täterin stahl am 28. Dezember gegen 15.15 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in Tiefgraben die Handtasche einer 60-Jährigen aus Mondsee. Kurze Zeit später behob die Diebin bei einem Geldautomaten in Mondsee mit den beiden gestohlenen Bankomatkarten insgesamt 4000 Euro.