Migrationsbericht: Fast 20% im Ausland geboren

Die meisten Zuwanderer in Wien stammen aus Serbien bzw. der Türkei. Der Bezirk mit dem höchsten Anteil an im Ausland Geborenen ist Rudolfsheim-Fünfhaus mit mehr als 48 Prozent. Die Bundeshauptstadt weist auch den höchsten Anteil an Syrern und Afghanen auf: Rund 23.000 Personen aus Syrien und mehr als 17.600 in Afghanistan geborene Menschen leben in Wien.