Tote und Vermisste nach Gasexplosion in Wohnhaus

Bei einer Gasexplosion in einem Wohnhaus in Russland sind am Montag laut Behörden mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Vier Hausbewohner wurden im Lauf des Tages tot geborgen. Später wurden drei weitere Leichen in den Trümmern entdeckt. „Wir können sie aber nicht herausholen“, sagte Zivilschutzminister Jewgeni Sinitschew im russischen Fernsehen. Er schätzte, dass die Räumarbeiten weitere zwei Tage dauern werden. Zehn Menschen seien verletzt gerettet worden, weitere 16 hätten die Ruine in der Stadt Magnitogorsk unverletzt verlassen. Ein Großaufgebot an Rettern sucht derzeit in den Trümmern nach Dutzenden Vermissten.