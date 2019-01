Dartspiel endet mit Messerstich in Oberkörper

Ein blutiges Ende hat am Sonntagabend eine Dartpartie in Schwaz in Tirol genommen. Zwei Kroaten gerieten sich während des Pfeilwurfspiels derart in die Haare, dass einer ein Messer zückte und zustach. Das 41-jährige Opfer, das eine zehn Zentimeter tiefe Wunde erlitt, wurde notärztlich behandelt und ins Krankenhaus gebracht, das es aber auf eigenen Wunsch wieder verließ.