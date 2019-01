„Grüne sollten wieder mit Pilz zusammengehen“

„Stimmung seit meinem Amtsantritt entspannter“

Im Bürgermeisteramt sah sich Willi inzwischen angekommen. In den ersten sieben Monaten sei bereits „sehr viel gelungen“, so der Stadtchef, der einer Viererkoalition aus Grünen, Für Innsbruck, SPÖ und ÖVP vorsteht. Auf der Habenseite verbucht er etwa auch Atmosphärisches: „Die Stimmung in der Verwaltung ist seit meinem Amtsantritt entspannter.“ Angesichts der angespannten Finanzlage sei zwar für große Projekte weniger Geld vorhanden, von einer Notlage könne aber keinesfalls gesprochen werden. Die Bereiche Soziales, Gesundheit, Bildung und Kultur würden zudem von Sparmaßnahmen ausgenommen.