Zwei 18-Jährige sind als Tankbetrüger aufgeflogen

Nachdem die Burschen bei einer Verkehrskontrolle in Krumpendorf aufgeflogen waren, gaben sie nach mehrstündiger Vernehmung zu, zehn Autokennzeichen gestohlen zu haben. In vier Fällen haben sie diese Nummerntafeln an ihrem Auto angebracht, um die Videoüberwachung an Tankstellen zu überlisten. Dann haben sie „gratis“ die Zapfsäulen benutzt. Beide werden angezeigt.