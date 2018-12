Magnus Carlsen erneut Weltmeister im Blitzschach

Schach-Weltmeister Magnus Carlsen hat seinen Titel bei der Blitz-WM in St. Petersburg in 21 Runden erfolgreich verteidigt. Der Norweger, der im November das WM-Duell mit klassischer Bedenkzeit gegen Fabiano Caruana (USA) gewonnen hatte, triumphierte am Sonntag mit 17 Punkten und blieb dabei ungeschlagen. Bereits 2009, 2014 und 2017 hatte der 28-Jährige diesen Titel gewonnen.