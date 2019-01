Gauner fanden Schlüssel für Tresor im Schlafzimmer

Drei weitere Taten

Nicht weit davon entfernt in Zell/Moos stahlen Einbrecher in einem Einfamilienhaus wertvolle Gold- und Silberketten, Armbänder und Ohrringe. Die Besitzer waren nicht zu Hause, die Täter waren über die Balkontür eingestiegen und hatten alle Stockwerke durchsucht. Die genaue Schadenshöhe muss erst noch eruiert werden.

In einem anderen Haus in der gleichen Siedlung wurde ein Fensterscheibe am Balkon im Obergeschoß eingeschlagen. Gestohlen wurden Münzen, Schmuck und Bargeld.

Bei einem weiteren Einbruch in der Nachbarschaft dürfen die Täter jedoch gestört worden sein, nachdem sie bereits ein Küchenfenster eingeschlagen hatten. Die Gauner konnten unerkannt entkommen.