Glücksforscher rät zu wenigen Neujahrsvorsätzen

Bewusster durchs Leben

Und was nimmt sich Rauchensteiner selbst vor? “Noch bewusster, wacher durch das Leben gehen.„ Wie das gelingen kann, ist in seinem Buch “Glücklich leben" (Goldegg Verlag) nachzulesen.

Am 18. Jänner hält Manfred Rauchensteiner dazu auch einen Vortrag im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Linz (Beginn: 16 Uhr).