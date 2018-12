Tiefe Bestürzung über Tod von Eva Twaroch

Der überraschende Tod von ORF-Korrespondentin Eva Twaroch hat am Sonntag für Bestürzung in Politik und Medien gesorgt. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zeigte sich via Social Media von der „schrecklichen Nachricht“ bestürzt. Bundespräsident Alexander Van der Bellen zeigte sich tief erschüttert. Trauerbekundungen kamen auch aus den anderen Parteien sowie von Kollegen und Weggefährten der bekannten Journalistin.