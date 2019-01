30-Jähriger würgte Frau: U-Haft wurde verhängt!

Seine Ehefrau (29) brutal attackiert hat am Freitag ein Iraker (30) in einer Asylunterkunft in Längenfeld - die „Krone“ berichtete. Er würgte die Frau massiv am Hals. Über den Mann wurde am Sonntag die U-Haft verhängt, er ist nicht geständig. Es ist das zweite Beziehungsdrama in einem Asylheim binnen weniger Tage.