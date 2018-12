Eine junge Chinesin stürzte in einen Graben ab

In einen steilen Graben stürzte am Samstag eine junge Chinesin im Bereich der Echowand über dem Westufer des Königssee in Schönau ab. Der schwerverletzten Frau gelang es schließlich gegen 18 Uhr, per Handy Hilfe zu rufen. Die Bergung gestaltete sich auch wegen der Dunkelheit schwierig. Ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera musste eingesetzt werden, auch die Wasserwacht stand am Seeufer bereit.Mit einem zweiten Heli wurde die Frau schließlich geborgen und ins UKH nach Salzburg geflogen.