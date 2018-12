Stefan Kraft zum Tournee-Auftakt starker Dritter!

Stefan Kraft gelang im achten Saisonbewerb endlich eine Steigerung im Wettkampf. Am Vortag hatte der bisher letzte Gesamtsieger des ÖSV (2014/15) die Qualifikation gewonnen, 24 Stunden später schaffte er es mit 131 und 134,5 Metern vom achten Halbzeit-Rang auf das Podest. Der Rückstand auf Kobayashi beträgt vor dem Neujahrsspringen am Dienstag in Garmisch nur umgerechnet einen Meter.