Achtung! So riskant sind Raketen, Böller und Co.

Ortsgebiete sind tabu

Die Polizei warnt in erster Linie davor, Sprengmittel in der Nähe leicht entzündlicher Gegenstände oder Anlagen (etwa Tankstellen) zu verwenden. Auch neben Kirchen, Spitälern, Kinder-, Alters- und Erholungsheimen oder Tiergärten sowie Tierheimen ist der Abschuss ein absolutes Tabu. Kracher der Kategorien F2 bis F4 dürfen generell nicht im Ortsgebiet oder in der Nähe größerer Menschenansammlungen gezündet werden, wie etwa am berühmten Wiener Silvesterpfad. Und doch kommt das immer wieder vor!