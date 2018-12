Alkolenker (74) versteckte sich zuhause im Keller

Kennzeichen abmontiert

Der Pensionist aus Mining war am Sonntag in den frühen Morgenstunden auf dem Heimweg als er in der Ortschaft Bogenhofen auf der winterlichen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen verlor und von der Fahrbahn abkam. Passiert ist dem Lenker nichts, doch das Auto war nicht mehr fahrbereit. Deshalb montierte er (nur) die hintere Kennzeichentafel ab und ließ das Fahrzeug unversperrt zurück.