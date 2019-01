ÖSV-Damen mit großen Versprechen ins neue Jahr

Die nächsten Chancen der ÖSV-Ladies vor Heimpublikum zu überzeugen, sind nicht fern. In Flachau steigt am 8. Jänner unter Flutlicht der Slalom-Klassiker, die Schneekontrolle fiel am Sonntag positiv aus, dem Rennen steht also nichts im Wege. Danach kehrt St. Anton nach sechs Jahren mit Abfahrt und Super-G (12./13.1.) wieder in den Weltcup zurück. Dort hofft man dann auch auf das Comeback von US-Star Lindsey Vonn.