Hirscher gut vorbereitet ins Osloer City Event

Groß ist die Freude bei Herren-Rennsportleiter Andreas Puelacher über das Auftreten seines Rekordläufers im nun ausklingenden Jahr. „Er hat so viel Freude und Spaß am Trainieren und Rennfahren, dass ich glaube, er wird auch das achte Mal wieder ein großes Thema sein für den Gesamtweltcup. Wenn er so weiter macht wie bist jetzt, dann kann er wieder so viele Rennen gewinnen wie letztes Jahr.“ Dank fünf Saisonsiegen, einen zweiten und einem sechsten Platz bei acht Renneinsätzen führt der 29-jährige Hirscher die Gesamtwertung mit 620 Punkten klar vor seinem Landsmann Max Franz (408) an. In Kalenderjahr 2018 gelangen 14 Weltcupsiege.