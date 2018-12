„So können wir jeden schlagen“

Dennoch warnte Poss, der bereits gestern mit seinem Team nach Vorarlberg gereist war und heute Vormittag noch ein Eistraining absolvierte, vor den Bulldogs: „Die Partie wird genauso hart wie jene gegen Bozen. Wenn nicht härter.“ Nach vier Siegen in Serie mussten sich die Vorarlberger am Freitag Innsbruck 1:5 geschlagen geben. Auch die Poss-Cracks wissen, dass das heutige Duell (17.30) trotz zweier Siege (6:3 auswärts, 4:3 daheim) in ebensovielen Saisonduellen kein Selbstläufer wird. „Gegen Bozen sind wir in einige unangenehme Konter gelaufen“, sagte Verteidiger Heinrich. „Da müssen wir in Dornbirn aufpassen.“