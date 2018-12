LH Wallner will bei Landtagswahl „40 plus“

Wallner widersprach dem Eindruck, dass er sich seit dem Antritt von Sebastian Kurz mit öffentlichen Entgegnungen in Richtung Wien zurückhalte. „Was ich nicht mache: Ich beteilige mich nicht am Regierungs-Bashing“, stellte er nachdrücklich fest. Wenn es an Regierungsvorhaben aus Sicht der Länder jedoch etwas auszusetzen gebe, dann sage er das sehr deutlich. Als Beispiele führte Wallner etwa die Abschaffung des Pflegeregresses („Da war manches direkte Wort notwendig“) oder die Kassenreform an. Umgekehrt dürften die Länder nicht in Totalblockaden verfallen.